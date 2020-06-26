"Гренландия". Опубликован трейлер фильма-катастрофы с Батлером и Баккарин. Видео
На YouTube-канале STX Entertainment разместили трейлер ленты "Гренландия". Это фантастический фильм-катастрофа. По сюжету к Земле с огромной скоростью несется большая комета. Ее осколки провоцируют катаклизмы по всему миру и само существование планеты оказывается под угрозой. Главные герои – среднестатистическая американская семья. Отцу семейства вместе с женой и дочерью предстоит отправиться в Гренландию в поисках безопасного бункера. Путешествие становится настоящим испытанием, поскольку стихия уже бушует, а люди вокруг объяты паникой. Роли исполнили Джерард Батлер, Морена Баккарин, Скотт Гленн, Дэвид Денман, Клер Бронсон, Эндрю Бэчелор, Джошуа Микель, Гари Викс, Джей Амор, Майк Гассэвей. Режиссер – Рик Роман Во. Мировая премьера запланирована на август 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.