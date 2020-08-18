"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу

Автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков выступит в Киеве в сентябре.

Автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков в начале осени выступит в Киеве с серией сольных стендап-шоу. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором состоятся творческие вечера шоумена.

Комик представит свой авторский проект "ГудНайтШоу". Выступления назначены на 5-е, 12-е и 19 сентября. Количество мест ограничено в связи с пандемией коронавируса, поэтому увидеть TV-show в камерном формате смогут только 100 зрителей.

"Это будут мои первые концерты в Caribbean Club. Давно поглядывал на эту интересную сцену и наконец сраслось. Уверен, что все пройдет прекрасно, потому что атмосфера клуба идеально подходит для моего "ГудНайтШоу": уютно, спокойно, "для своих". Три субботы – три разные программы. Приходите – посмеемся, подумаем, отдохнем!" – заявил Жидков.



"ГудНайтШоу" охватывает темы секса, феминизма, религии, языков и национальностей. "Обо всем, что нас объединяет и разъединяет. Это юмор, над которым можно и посмеяться, и задуматься", – говорится в описании проекта.

Билеты можно купить здесь.