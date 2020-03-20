"Харли Квин". Вышел первый трейлер нового сезона мультсериала. Видео
На YouTube-канале вселенной комиксов DC разместили трейлер второго сезона анимационного сериала "Харли Квинн". Главная героиня – Харли Квин – намерена стать самой опасной суперзлодейкой в мире. Ей предстоит разобраться со всеми соперниками. В ролике показаны культовые герои комиксов DC: Женщина-кошка, Бэтгерл, Мистер Фриз. Мировая премьера второго сезона мультсериала "Харли Квинн" намечена на 3 апреля.
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