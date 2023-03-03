Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"

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В продолжении сериала герою Хиддлстона предстоит столкнуться с новым смертельным испытанием
В продолжении сериала герою Хиддлстона предстоит столкнуться с новым смертельным испытанием
Фото: twhiddleston / Instagram

Британский актер Том Хиддлстон спустя семь лет после премьеры первой части снимется в продолжении сериала "Ночной администратор" в роли Джонатана Пайна. Об этом сообщает Deadline, отметив, что телекомпания BBC и Amazon Prime Video запустят съемочный процесс в конце 2023 года.

Съемки проекта под названием Steelworks будут проходить в столице Великобритании и Южной Америке. Сценаристом второго сезона заявлен британский писатель Дэвид Фарр, который написал сценарий для первой части. 

По сюжету, герою Хиддлстона предстоит столкнуться с новым смертельным испытанием.

Контекст:

Сериал "Ночной администратор" снят по мотивам одноименного романа британского писателя Джона Ле Карре. В первой части сериала бывший солдат Джонатан Пайн (Хиддлстон) устраивается работать администратором в швейцарском отеле класса люкс. Там он встречает богатого торговца нелегальным оружием Ропера, которого сыграл британский актер Хью Лори. Пайн принимает решение разрушить преступный бизнес нового знакомого.

Премьера сериала "Ночной администратор" состоялась в 2016 году. Его транслировали британские каналы BBC и американский AMC. Сериал получил две награды "Эмми" и три "Золотых глобуса".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Хью Лори, BBC, сериал, Том Хиддлстон, писатель, сценарист, премьера
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