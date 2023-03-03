Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"

Съемки проекта под названием Steelworks будут проходить в столице Великобритании и Южной Америке. Сценаристом второго сезона заявлен британский писатель Дэвид Фарр, который написал сценарий для первой части.

По сюжету, герою Хиддлстона предстоит столкнуться с новым смертельным испытанием.

Контекст:

Сериал "Ночной администратор" снят по мотивам одноименного романа британского писателя Джона Ле Карре. В первой части сериала бывший солдат Джонатан Пайн (Хиддлстон) устраивается работать администратором в швейцарском отеле класса люкс. Там он встречает богатого торговца нелегальным оружием Ропера, которого сыграл британский актер Хью Лори. Пайн принимает решение разрушить преступный бизнес нового знакомого.

Премьера сериала "Ночной администратор" состоялась в 2016 году. Его транслировали британские каналы BBC и американский AMC. Сериал получил две награды "Эмми" и три "Золотых глобуса".