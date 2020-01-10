"Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн". Вышел второй трейлер фильма с Робби. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер фильма "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн". Лента основана на комиксах вселенной DC Entertainment. В центре сюжета борьба группы супергероинь с главарем преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Режиссер – Кэти Янь. Роли исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл. Мировая премьера назначена на 7 февраля 2020 года.
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