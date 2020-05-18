Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца – СМИ

Американский киноактер Хоакин Феникс и его невеста, актриса Руни Мара ожидают появления ребенка на свет через три месяца, пишет PageSix.

Феникс и Мара знакомы около семи лет

Фото: ЕРА

35-летняя американская актриса, звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона" Руни Мара находится на шестом месяце беременности, сообщает издание PageSix, ссылаясь на собственные источники. Отец ребенка – бойфренд актрисы, 45-летний оскароносный американскый актер Хоакин Феникс. Пара познакомилась в 2013 году во время съемок мелодраматической истории "Она". Спустя три года между Марой и Фениксом возникли романтические отношения. В июле 2019 года Мара и Феникс обручились. Издание отмечает, что представители пары проигнорировали просьбу прокомментировать информацию о беременности Мары.