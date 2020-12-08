"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии

По словам участника одесской комик-труппы "Маски" Бориса Барского, ему не хотелось бы менять сферу деятельности из-за кризиса.

Народный артист Украины, режиссер и участник одесской комик-труппы "Маски" Борис Барский в интервью, которое 8 декабря было опубликовано на сайте "Факты", заявил, что не имеет альтернативных источников дохода.

"Я живу сегодняшним днем, и это меня радует. Для человека большое счастье – не знать, что будет завтра", – сообщил он.

По словам Барского, в случае кризиса он бы не хотел искать работу в какой-либо другой сфере.

"Хочется еще достигать в своей профессии высот", – признался он.

Барский рассказал, что сейчас театр существует в том числе на те средства, которые были собраны во время карантина весной 2020 года с помощью зрителей.

"Хочется низко поклониться тем, кто нас поддержал. И, конечно, тем, кто сегодня, преодолевая страх перед коронавирусом, приходит в наш театр", – рассказал Барский.

Барский родился в 1959 году в Одессе. В 1981 году окончил факультет атомной энергетики Одесского политехнического института и три года проработал в Центре стандартизации и метрологии. В 1992 году барский окончил ГИТИС по специальности режиссура эстрады и массовых представлений. С 1984 года является участником комик-труппы "Маски".