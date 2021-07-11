Холодницкий с 26-летней возлюбленной отправился на отдых в Карпаты

Контекст:

Назар Холодницкий родился 31 января 1985 года во Львове. В 2006-м он окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. С 2015-го по 2020 год руководил САП.

Об отношениях Холодницкого и Бойко стало известно в 2018 году. Она родилась в Кировоградской области, училась в Кировоградской гимназии-интернате "Пролісок", по окончании которой поступила в Национальную академию внутренних дел. Сейчас девушка работает юристом в медиагруппе StarLightMedia.