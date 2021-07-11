Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2021
 
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Холодницкий с 26-летней возлюбленной отправился на отдых в Карпаты

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Холодницкий с 2015-го по 2020 год руководил САП
Холодницкий с 2015-го по 2020 год руководил САП
Фото: Назар Холодницький / Facebook

36-летний экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вместе с 26-летней возлюбленной Юлией Бойко отправился на отдых в Карпаты. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Красивая Украина & довольно милая девушка", – подписал Холодницкий фото с Бойко.

Судя по геолокации, экс-глава САП вместе с возлюбленной отдыхал на горе Захар Беркут во Львовской области.

https://www.facebook.com/NKholodnytskyi/posts/4454255961265761

Контекст:

Назар Холодницкий родился 31 января 1985 года во Львове. В 2006-м он окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. С 2015-го по 2020 год руководил САП.

Об отношениях Холодницкого и Бойко стало известно в 2018 году. Она родилась в Кировоградской области, училась в Кировоградской гимназии-интернате "Пролісок", по окончании которой поступила в Национальную академию внутренних дел. Сейчас девушка работает юристом в медиагруппе StarLightMedia.

Теги: Карпаты, Назар Холодницкий, Юлия Бойко
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