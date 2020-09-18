Holy. Бибер выпустил клип на совместную песню с Chance The Rapper. Видео
Канадский певец Джастин Бибер на своем YouTube-канале презентовал клип на песню Holy. Композицию он записал вместе с американским хип-хоп-исполнителем Chance The Rapper. Бибер исполнил роль нефтяника, работающего на скважине. По сюжету производство прекращается из-за неких обстоятельств. На протяжении ролика Бибер появляется в компании темнокожей девушки. А в финале он ужинает вместе с ее семьей за большим столом.
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