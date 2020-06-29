"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом

Украинская телеведущая Анна Панова обнародовала снимки, сделанные во время крещения трехмесячной дочери Миланы.

Украинская телеведущая Анна Панова заявила в Instagram, что хотела крестить дочь гораздо раньше, но из-за карантина вынуждена была перенести мероприятие на более поздний срок.

"И хоть вирус никуда не делся, решили дальше не откладывать. Крестины Миланы состоялись в день, когда ей исполнилось три месяца", – написала Панова, обнародовав снимки, сделанные во время крещения.

Телеведущая рассказала, что обряд крещения прошел в церкви, которая расположена в поселке Ворзель под Киевом.

"Церковь искали тихую и уютную, чтобы не было многолюдно и шумно", – объяснила она свой выбор.

Панова отметила семейный праздник в тесном кругу на открытой террасе ресторана.

В апреле 2018 года Панова вышла замуж за Александра Каменца. В интервью изданию "Теленеделя" Каменец рассказал, что увидел Панову по телевизору и через общих знакомых пригласил на кофе. Предложение телеведущей Каменец сделал в новогоднюю ночь.