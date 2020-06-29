"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом

Украинская телеведущая Анна Панова заявила в Instagram, что хотела крестить дочь гораздо раньше, но из-за карантина вынуждена была перенести мероприятие на более поздний срок.
"И хоть вирус никуда не делся, решили дальше не откладывать. Крестины Миланы состоялись в день, когда ей исполнилось три месяца", – написала Панова, обнародовав снимки, сделанные во время крещения.
Телеведущая рассказала, что обряд крещения прошел в церкви, которая расположена в поселке Ворзель под Киевом.
"Церковь искали тихую и уютную, чтобы не было многолюдно и шумно", – объяснила она свой выбор.
Панова отметила семейный праздник в тесном кругу на открытой террасе ресторана.
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НАШІ ХРЕСТИНИ По-домашньому - Мілка. По-церковному - Меланія. Хрестини Мілани відбулися в день, коли і * и * виповнилося 3 місяці. Хотілося здіи * снити таі * нство раніше, але заважав жорсткии * карантин. І хоч вірус нікуди не подівся, далі вирішили не відкладати: ми справді віримо у глибокии * сакральнии * зміст хрестин, тож хотіли заручитися підтримкою вищих сил для нашоі * донечки. Церкву обирали невеличку, тиху і затишну, щоб не було гамірно та людно. Преображенську церкву у Ворзелі під Києвом вподобали з першого погляду. Під час таі * нства Мілана отримала церковне ім‘я Меланія. Поводилася дуже спокіи * но, проспала маи * же всю церемонію. Лише коли панотець рясно окропив і * і * святою водою, прокинулася і зои * кнула від несподіванки. Я готувала хрещених до того, що і * хня похресницю важить уже 6 кілограмів, радила качати спину та руки - утім, @shyro4ka те @belyansky легко впоралися. Ми запросили на святкування лише наи * ближчих друзів і своі * х батьків та пішли до ресторану з відкритою терасою. Міи * чоловік @kamalexx написав та присвятив донечці вірша - це стало зворушливим сюрпризом для всіх, і для мене також. Залу ресторану на наше прохання прикрасили надувними кульками та величезними крилами янгола з квітів та пір’я. Це дуже символічно: вірю, що нашу дитину віднині оберігатиме надіи * нии * янгол-охоронець. Гортаи * те карусель! Фотограф @oleg_photo #хрестини #крестины
В апреле 2018 года Панова вышла замуж за Александра Каменца. В интервью изданию "Теленеделя" Каменец рассказал, что увидел Панову по телевизору и через общих знакомых пригласил на кофе. Предложение телеведущей Каменец сделал в новогоднюю ночь.
С 2014 года Панова является ведущей выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина". В конце марта Панова сообщила, что родила дочь.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились. В Черновицкой области инфицированы 4745 человек.