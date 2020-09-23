"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом

Российский актер Дмитрий Нагиев обнародовал в сети селфи-снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом.

Нагиев: Давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда Фото: nagiev.universal / Instagram

53-летний российский актер Дмитрий Нагиев 23 сентября в Instagram опубликовал селфи-фото, на котором запечатлен с обнаженным торсом во время прогулки со своим питомцем.

При этом изображение животного актер прикрыл на фото картинкой.

"Давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности", – написал он.

Нагиев родился 4 апреля 1967 года. Актер скрывает подробности личной жизни. Известно, что у него есть сын Кирилл от брака с радиоведущей Алисой Шер.