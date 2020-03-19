How To Be Lonely. Рита Ора выпустила клип. Видео

Британская певица Рита Ора на своем YouTube-канале презентовала клип на трек How To Be Lonely. В ролике показали кадры танцевальных репетиций. Над постановкой работал хореограф Аарон Силлис. Режиссер видео – Том Бирд. Как таковой сюжет клипа отсутствует. В кадре предстают танцовщики в белой одежде. Сама певица также в белых шортах и топе.
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