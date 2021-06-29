"Худышка". Внучка Ротару сфотографировалась с откровенным декольте

"Вдыхая мечты, будто воздух", – подписала новую фотосессию девушка.

"Ох ничего себе", – восхитилась снимками asya_mkhytaryan.

"Прекрасная", – отметил kiseliova_lilya.

"Худышка", – заметил he_big_apple_city.

"Ешь хорошо и твое дыхание будет живым", – посоветовал baramikovjaja.

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий, известный как диджей SHMN (1994).

София учится в нью-йоркском Parsons For Design и снимается в рекламе. 30 мая ей исполнилось 20 лет.