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14 октября, 2022
 
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"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото

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Жадан: Служу народу Украины!
Жадан: Служу народу Украины!
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, волонтер и певец Сергей Жадан в День украинских защитников и защитниц получил памятную медаль за оборону города-героя Харькова. Об этом он заявил 14 октября в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Служу народу Украины", – написал он.

"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет! Это настоящая война за культуру и настоящие творцы культуры в ней на самом фронтире", – поздравили писателя подписчики.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid0Md6oMjvhxc1MtydqoR1XUhQRzbLwLD6WR3qFfEn8rqzZ8H7owmVxB8ABaW4xzmuhl

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Сергей Жадан, война России против Украины, День защитников и защитниц Украины
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