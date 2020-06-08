"Инструкция по убийству". Вышел трейлер сериала со звездой "Игры престолов" Кларк. Видео
На YouTube-канале HorrorBuzz разместили трейлер сериала "Инструкция по убийству". Это мини-сериал, состоящий из восьми новелл, связанных между собой сюжетной линией. Режиссеры – Дуглас Кив, Мэтт Ньютон, Тони Тикканен, Нур Ваззи, Робин Уиттен. Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк исполнила роль женщины, оказавшейся в заточении у своего мужа-садиста. Она решается на побег. Роли также исполнили Мария Олсен, Брайан Мэнли Дэвис, Хэдли Фрайзер. Фильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Amazon.
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