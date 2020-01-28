"Искусство ограбления". Вышел трейлер фильма с Миком Джаггером. Видео
На YouTube-канале Movie Coverage разместили трейлер фильма "Искусство ограбления". В основе картины – одноименная книга Чарльза Уилфорда. Действие происходит в Италии 1970-х годов. По сюжету арт-коллекционер уговаривает пару похитить картину художника-затворника Джерома Дебни. После совершения преступления в жизни героев начинают происходить странные вещи. Режиссер – Джузеппе Капотонди. Ролиисполнили Элизабет Дебики, Клас Банг, Дональд Сазерленд и фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года. В мировой прокат картина выйдет в марте 2020 года.
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