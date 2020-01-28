"История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео
На канале Movie Coverage в YouTube разместили второй трейлер фильма "История Дэвида Копперфилда". В основе сюжета – роман английского писателя Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Это история жизни мальчика из бедной семьи, преодолевшего трудности, чтобы стать писателем. Роли исполнили Дев Патель, Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бенедикт Вонг и Питер Капалди. Режиссер – Армандо Иануччи. Мировой релиз фильма начнется весной 2020 года.
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