Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 января, 2020
 
Новости

"История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео

На канале Movie Coverage в YouTube разместили второй трейлер фильма "История Дэвида Копперфилда". В основе сюжета – роман английского писателя Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Это история жизни мальчика из бедной семьи, преодолевшего трудности, чтобы стать писателем. Роли исполнили Дев Патель, Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бенедикт Вонг и Питер Капалди. Режиссер – Армандо Иануччи. Мировой релиз фильма начнется весной 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мировой релиз фильма начнется весной 2020 года
Мировой релиз фильма начнется весной 2020 года
Скриншот: Movie Coverage / YouTube

видео

Видео: Movie Coverage / YouTube
Теги: Хью Лори, фильм, видео, трейлер, Тильда Суинтон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Требуем референдума о товарном статусе земли. Кравчук, Мороз и Фокин обратились к власти с открытым письмом
Требуем референдума о товарном статусе земли. Кравчук, Мороз и Фокин обратились к власти с открытым письмом
  Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17
  Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17
Дмитрий ГОРДОН
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет?
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет?
Светлана СИВОВНА
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS