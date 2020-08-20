"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес

Британская модель Деми Роуз показала фигуру в стрингах.

25-летняя пышнотелая британская модель Деми Роуз разместила в Instagram фото, для которого позировала топлес и в стрингах, сидя спиной к объективу. Модель позировала сидя на камне, прикрыв голую грудь рукой.



"Включая мою внутреннюю русалку", – написала она.

"Изгибы", – подчеркнул abhishek_jambhulkar88.

Деми Роуз стала известной в Великобритании за счет сходства с певицей Селеной Гомес. У Роуз нет лишнего веса, но благодаря нестандартным формам – крупной груди и бедрам – она считается моделью plus size. Рост девушки – 157 см, вес – 49 килограммов.