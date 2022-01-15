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15 января, 2022
 
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"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад

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Муж Селин Дион Рене Анжелил умер от рака горла 14 января 2016 года
Муж Селин Дион Рене Анжелил умер от рака горла 14 января 2016 года
Фото: celinedion / Instagram

53-летняя канадская певица Селин Дион 14 января, в день шестой годовщины смерти ее мужа – канадского музыкального продюсера Рене Анжелила, на своей странице в Instagram посвятила ему публикацию с черно-белым фото.

"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо. Я думаю о тебе по крайней мере 100 раз, потому что в эхе моего голоса я слышу твои слова, как будто ты здесь. Я скучаю по тебе. Селин", – написала она под снимком мужа.

Контекст:

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в Шарлемань, Квебек, Канада. С будущим мужем она познакомилась в 12 лет, после того, как вместе с матерью послала Анжелилу демозапись своей первой песни. В тот момент Анжелилу было 38 лет. В 1981 году продюсер заложил дом и за свой счет выпустил ее первую пластинку La Voix du Bon Dieu.

Отношения пары начались в 1988 году, в 1991-м они объявили о помолвке, а в декабре 1994 года Дион и Анжелил поженились. В браке у них родилось трое сыновей: Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010), которые были зачаты с помощью ЭКО.

20 лет муж Дион боролся с онкологическим заболеванием – раком горла. 14 января 2016 года Анжелил скончался в возрасте 73 лет.

Теги: смерть, онкология, Селин Дион, певица, муж
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