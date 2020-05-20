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21 мая, 2020
 
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"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"

В третьей части фильма "Блондинка в законе" героиня Эль Вудс, которую сыграет американская актриса Риз Уизерспун, займется политической карьерой.

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Уизерспун стала знаменитой благодаря роли Эль Вудс
Уизерспун стала знаменитой благодаря роли Эль Вудс
Фото: ЕРА

44-летняя американская актриса Риз Уизерспун 19 мая анонсировала съемки третьей части фильма "Блондинка в законе". Об этом она написала на своей странице в Instagram. 

"Отличная новость. Некоторые вещи созданы для того, чтобы быть. Я так взволнована", – написала актриса, анонсируя продолжение фильма, который сделал ее знаменитой. 

Уизерспун сообщила, что сценарий третьей части "Блондинки в законе" пишет американская писательница и комедийная актриса Минди Калинг. По сюжету, героиня Уизерспун Эль Вудс займется политической карьерой.

Актриса не назвала дату премьеры фильма. Журнал Elle пишет, что подготовка к съемкам должна была начаться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки, вероятно, будут смещены.

Американский фильм режиссера Роберта Лукетича "Блондинка в законе" вышел на экраны в 2001 году. Роль умницы и красавицы Эль Вудс принесла актрисе Риз Уизерспун всемирную известность. В 2002 году фильм получил кинопремию "Золотой глобус", а Уизерспун победила в номинации "Лучшая женская роль".

Теги: США, Голливуд, Риз Уизерспун, актриса
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