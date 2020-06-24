"Я уничтожу всю твою семью". Жураковская рассказала, как пыталась убежать от мужа-насильника

По словам украинской актрисы Олеси Жураковской, в течение 2,5 года она пыталась сбежать от супруга, который подвергал ее физическому и психологическому насилию, но каждый раз он ее находил и возвращал в семью.

Украинская актриса Олеся Жураковская пять лет жила с мужем, который оказывал на нее психологическое и физическое давление. Об этом она рассказала в эфире передачи "Касается каждого", которая выходит на телеканале "Интер".

"Отношения у нас были в течение пяти лет, но в последние 2,5 года я пыталась от него уйти", – рассказала актриса, описывая отношения с бывшим супругом.

По словам Жураковской, она уезжала и пряталась от супруга, но он каждый раз находил и возвращал ее обратно.

"Психологическое давление было ужаснее, чем физическое. Ему нужно было достичь своей цели, чтобы я вернулась и все было так, как он сказал. Чем он меня удерживал? Он говорил: "Я уничтожу всю твою семью", – рассказала Жураковская.

По словам актрисы, все попытки обратиться в полицию за помощью заканчивались ничем.

Жураковская призналась, что после развода в течение нескольких лет не могла построить новые отношения, так как бывший муж продолжал за ней следить.

"Если вы видите, что вас унижают, поднимают на вас руки, – уходите!" – подытожила актриса.

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Комментарий актрисы можно послушать с 46.00 минуты. Видео: Касается каждого / YoyTube

Ранее Жураковская говорила, что первые два года отношений с мужем были сказкой, а потом он начал ревновать ее к публичности.

Жураковская работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, участница проекта "Зважені та щасливі" на канале СТБ. В фильмографии актрисы – около 100 фильмов и порядка 10 главных ролей.