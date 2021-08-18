Как быстро выучить английский язык. Советы

Чтобы быстрее выучить английский, нужно начать читать на этом языке. Это могут быть не только книги, но и журналы, статьи на сайтах, блоги. Чтобы этот процесс был комфортным, нужно установить мобильный электронный словарь, чтобы иметь возможность сразу же узнать перевод незнакомых слов. Следует также иметь рядом с собой записную книжку или делать электронные заметки: записывайте туда новые фразы.

Важно найти возможность общаться на английском. Это могут быть языковые курсы, онлайн-уроки, клубы по интересам. Быстрее заговорить на английском помогут аудиозаписи. На YouTube можно выбрать беседы на любые темы или видеоконтент англоязычных блогеров.

Фото: pixabay.com

В идеале некоторое время пожить в стране-носителе изучаемого языка. Если есть возможность, лучше выбрать Великобританию, Западное побережье США, Новую Зеландию или Сингапур.

Если на данный момент у вас нет возможности совершить такую поездку, попросите своего англоговорящего друга время от времени общаться с вами на этом языке.

Фото: pixabay.com

Важно постоянно узнавать новое. Будьте любопытными – постоянно ищите новую информацию на форумах по изучению языка, в блогах, не бойтесь спрашивать советов.

Учите язык по темам. Например, если вас интересует бизнес-лексика, сконцентрируйтесь на ней, если информация о современном искусстве или своих увлечениях, соответственно, пополняйте словарный запас в этой тематике.