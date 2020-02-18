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18 февраля, 2020
 
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"Как модный дизайнер могла такое допустить?" Поклонницы раскритиковали белые носки Дэвида Бекхэма

Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм после публикации фото супруга Дэвида Бекхэма стала жертвой хейтеров.

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Хейтеры раскритиковали Дэвида Бекхэма за цвет носков
Хейтеры раскритиковали Дэвида Бекхэма за цвет носков
Фото: victoriabeckham / Instagram

46-летняя британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram фото супруга Дэвида Бекхэма в окружении его мамы и тещи. 

"За кулисами шоу", – подписала семейное фото Виктория Бекхэм, у которой в рамках лондонской недели моды 16 февраля состоялся показ новой коллекции одежды сезона "Осень 2020" .

Фото стало поводом для критики со стороны хейтеров – подписчицам британского дизайнера не понравился белый цвет носков ее супруга, которые он надел под темно-серый костюм и классические туфли черного цвета. 

"О, господи! Белые носки", – последовали комментарии к фото. 

"Дэвид, сними белые носки", – требовали подписчицы. 

"Как модный дизайнер мог такое допустить?" – возмущались хейтеры. 

"Почему он в носках Тима Хенмана (британский теннисист. – "ГОРДОН")?" – интересовались комментаторы. 

Виктория Бекхэм комментарии хейтеров оставила без внимания. 

 

После завершения показа модельер в интервью телеканалу CNB призналась, что очень расстраивается из-за критики со стороны пользователей социальных сетей в адрес ее детей и мужа. 

Виктория Бекхэм (девичья фамилия Адамс) родилась в 1974 году в Великобритании. В 90-е годы Виктория прославилась на весь мир, выступая в составе группы Spice Girls – поклонники называли певицу Posh Spice. 

В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007 презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection. 

Бренд Виктории Бекхэм по итогам 2018 года принес дизайнеру прибыль в размере $47 млн.

Супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают троих сыновей – 21-летнего Бруклина, 18-летнего Ромео, 15-летнего Круза – и восьмилетнюю дочь Харпер. 

Теги: Лондон, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм
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