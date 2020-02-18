"Как модный дизайнер могла такое допустить?" Поклонницы раскритиковали белые носки Дэвида Бекхэма

Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм после публикации фото супруга Дэвида Бекхэма стала жертвой хейтеров.

46-летняя британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала на своей странице в Instagram фото супруга Дэвида Бекхэма в окружении его мамы и тещи.

"За кулисами шоу", – подписала семейное фото Виктория Бекхэм, у которой в рамках лондонской недели моды 16 февраля состоялся показ новой коллекции одежды сезона "Осень 2020" .

Фото стало поводом для критики со стороны хейтеров – подписчицам британского дизайнера не понравился белый цвет носков ее супруга, которые он надел под темно-серый костюм и классические туфли черного цвета.

"О, господи! Белые носки", – последовали комментарии к фото.

"Дэвид, сними белые носки", – требовали подписчицы.

"Как модный дизайнер мог такое допустить?" – возмущались хейтеры.

"Почему он в носках Тима Хенмана (британский теннисист. – "ГОРДОН")?" – интересовались комментаторы.

Виктория Бекхэм комментарии хейтеров оставила без внимания.

“We’re still educating ourselves. We are trying to do as much as we can.”



The fashion industry recognizes it has a responsibility to be sustainable, fashion designer Victoria Beckham says. pic.twitter.com/qwEJjo2bNs — CNBC International (@CNBCi) February 17, 2020

После завершения показа модельер в интервью телеканалу CNB призналась, что очень расстраивается из-за критики со стороны пользователей социальных сетей в адрес ее детей и мужа.

Виктория Бекхэм (девичья фамилия Адамс) родилась в 1974 году в Великобритании. В 90-е годы Виктория прославилась на весь мир, выступая в составе группы Spice Girls – поклонники называли певицу Posh Spice.

В 1999 году певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. В 2004 году Виктория объявила о завершении карьеры певицы, а в 2007 презентовала первую коллекцию платьев под брендом Victoria Beckham Collection.

Бренд Виктории Бекхэм по итогам 2018 года принес дизайнеру прибыль в размере $47 млн.

Супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают троих сыновей – 21-летнего Бруклина, 18-летнего Ромео, 15-летнего Круза – и восьмилетнюю дочь Харпер.