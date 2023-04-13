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13 апреля, 2023
 
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Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай

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Оптимальным вариантом является посадка саженца на природной или искусственной возвышенности так, чтобы поблизости не было грунтовых вод
Оптимальным вариантом является посадка саженца на природной или искусственной возвышенности так, чтобы поблизости не было грунтовых вод
Фото: pixabay.com

Как правильно выбрать лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай, рассказывается в статье на сайте "Аптека садівника".

По словам экспертов, груша предпочитает хорошо освещенное солнцем место, где не будет холодных северных ветров. Поэтому выбирая место, где будет расти груша, стоит обратить внимание на южную или юго-западную часть участка, избегая сквозняков.

Садоводы отмечают, что оптимальным вариантом является посадка саженца на природной или искусственной возвышенности так, чтобы поблизости не было грунтовых вод.

Идеальной для груши считается плодородная почва нейтральной или слабо-кислой реакции. Если же грунт имеет высокую кислотность, ее купируют предварительным известкованием примерно за полгода до посадки саженца.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, груша
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