Как определить лучшее место для посадки груши, чтобы был хороший урожай

Оптимальным вариантом является посадка саженца на природной или искусственной возвышенности так, чтобы поблизости не было грунтовых вод Фото: pixabay.com

По словам экспертов, груша предпочитает хорошо освещенное солнцем место, где не будет холодных северных ветров. Поэтому выбирая место, где будет расти груша, стоит обратить внимание на южную или юго-западную часть участка, избегая сквозняков.

Садоводы отмечают, что оптимальным вариантом является посадка саженца на природной или искусственной возвышенности так, чтобы поблизости не было грунтовых вод.

Идеальной для груши считается плодородная почва нейтральной или слабо-кислой реакции. Если же грунт имеет высокую кислотность, ее купируют предварительным известкованием примерно за полгода до посадки саженца.