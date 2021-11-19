Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
Новости Актуально

Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вам не нужно иметь неограниченные ресурсы, чтобы позволить себе роскошь своей мечты
Вам не нужно иметь неограниченные ресурсы, чтобы позволить себе роскошь своей мечты
Фото: miraton.ua

Брендовые товары есть за что любить. Роскошные материалы, высокое качество изготовления, классический стиль и уникальный дизайн – список можно продолжать. Однако присутствует один существенный момент, который смущает многих, – цена. Но выход из этой ситуации есть.

Посмотрим правде в глаза: вне независимости от того, сколько вы готовы потратить на свой гардероб, вы, вероятно, будете не против сэкономить. Такую возможность предоставляют выгодные периоды распродаж, ближайший из них – "черная пятница". Сеть магазинов "Миратон" также дарит своим покупателям грандиозные скидки в период с 22-го по 28 ноября, распродажа будет в розничных магазинах и на официальном сайте компании. Женские сумки представлены по ссылке. Среди самых ярких трендов:

  • Кросс-боди и шоперы со стеганой поверхностью, выполненные техникой плетения.
     
  • Тоуты с объемным, дутым эффектом в сочных оттенках – бордо, красном или классическом черном.
     
  • Модные микробэги – суперкомпактные и обладающие самобытным дизайном.
     
  • Мягкие поучи со множеством складок – интересно смотрятся варианты в богатых оттенках, таких как оливковый или темно-синий.
     
  • Аксессуары, украшенные цепями – в виде массивного декора из металла или выполняющих роль ручки.
     
  • Элегантные модели багет и ледилайк, эффектности которым добавляет фактурная поверхность с имитацией кожи змеи, крокодила.
     
  • Сумки с принтами – анималистическими, растительными или в виде крупных контрастных надписей.
     
  • Варианты "два в одном": это может быть конструкция на ремешке с двумя небольшими кошельками разной формы или макросумка с дополнительной косметичкой внутри.
     
  • Аксессуары экстравагантных форм – хобо, цилиндр, седло.
     
  • Сумки для вечерних выходов – с броским декором, лаковой поверхностью или вычурными пряжками.
16201643-0265-4f4c-9f57-4878f5beaa73.
Фото: miraton.ua

Также представлен широкий ассортимент качественной актуальной обуви производства именитых брендов: от модного дома Versace, Lacoste и до спортивных гигантов Adidas, Puma, Nike, New Balance и других. Отправляясь на шопинг, обратите внимание на главные тренды сезона: массивность, грубую подошву с выступами, светлые и пастельные расцветки, металлизированные вставки и контрастные сочетания.

Все любят выгодные сделки, независимо от бюджета на покупки. Хорошая новость в том, что вам не нужно иметь неограниченные ресурсы, чтобы позволить себе роскошь своей мечты. Приглашаем убедиться в этом, посетив магазин "Миратон" (онлайн или офлайн) в период распродаж.

Теги: мода, черная пятница, Adidas, бренд, Nike, Lacoste, Puma, Versace, магазин, покупки, цена, распродажа, одежда, обувь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50%
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50% Актуально
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
"Какой секс", "Шикарная женщина, мне бы такую". Maruv поласкала себя перед камерой
"Какой секс", "Шикарная женщина, мне бы такую". Maruv поласкала себя перед камерой
  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио
  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио
"Юноша уже". Анатолий Анатолич показал своего сына
"Юноша уже". Анатолий Анатолич показал своего сына
  "Без нее клипа не было бы". В новом видео "Бумбокс" снялась модель Гоций. Видео
  "Без нее клипа не было бы". В новом видео "Бумбокс" снялась модель Гоций. Видео
"Загар что надо!", "Подгорела!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала формы в секси-образе
"Загар что надо!", "Подгорела!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала формы в секси-образе
Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста
Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста
  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем
  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру
"Піккардійська терція" спела в парижской церкви украинский гимн и "Пливе кача". Видео
"Піккардійська терція" спела в парижской церкви украинский гимн и "Пливе кача". Видео
  "Роскошная. В коротком платье самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Роскошная. В коротком платье – самый огонь". Ани Лорак показала грудь в огромном декольте
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
  "Дайте ей за это "Оскар". Дедженерес заставила жену принца Гарри приседать на улице, стонать, мяукать и есть печенье, подражая белкам. Видео
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS