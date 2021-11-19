Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50%

Вам не нужно иметь неограниченные ресурсы, чтобы позволить себе роскошь своей мечты Фото: miraton.ua

Посмотрим правде в глаза: вне независимости от того, сколько вы готовы потратить на свой гардероб, вы, вероятно, будете не против сэкономить. Такую возможность предоставляют выгодные периоды распродаж, ближайший из них – "черная пятница". Сеть магазинов "Миратон" также дарит своим покупателям грандиозные скидки в период с 22-го по 28 ноября, распродажа будет в розничных магазинах и на официальном сайте компании. Женские сумки представлены по ссылке. Среди самых ярких трендов:

Кросс-боди и шоперы со стеганой поверхностью, выполненные техникой плетения.



Тоуты с объемным, дутым эффектом в сочных оттенках – бордо, красном или классическом черном.



Модные микробэги – суперкомпактные и обладающие самобытным дизайном.



Мягкие поучи со множеством складок – интересно смотрятся варианты в богатых оттенках, таких как оливковый или темно-синий.



Аксессуары, украшенные цепями – в виде массивного декора из металла или выполняющих роль ручки.



Элегантные модели багет и ледилайк, эффектности которым добавляет фактурная поверхность с имитацией кожи змеи, крокодила.



Сумки с принтами – анималистическими, растительными или в виде крупных контрастных надписей.



Варианты "два в одном": это может быть конструкция на ремешке с двумя небольшими кошельками разной формы или макросумка с дополнительной косметичкой внутри.



Аксессуары экстравагантных форм – хобо, цилиндр, седло.



Сумки для вечерних выходов – с броским декором, лаковой поверхностью или вычурными пряжками.

Фото: miraton.ua

Также представлен широкий ассортимент качественной актуальной обуви производства именитых брендов: от модного дома Versace, Lacoste и до спортивных гигантов Adidas, Puma, Nike, New Balance и других. Отправляясь на шопинг, обратите внимание на главные тренды сезона: массивность, грубую подошву с выступами, светлые и пастельные расцветки, металлизированные вставки и контрастные сочетания.

Все любят выгодные сделки, независимо от бюджета на покупки. Хорошая новость в том, что вам не нужно иметь неограниченные ресурсы, чтобы позволить себе роскошь своей мечты. Приглашаем убедиться в этом, посетив магазин "Миратон" (онлайн или офлайн) в период распродаж.