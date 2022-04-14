Как правильно ухаживать за волосами

Если у вас длинные волосы, очень важно следить за их состоянием Фото: depositphotos.com

Важное правило – использовать продукты одной серии проверенного бренда. Например, у Novex, который доступен в линии магазинов EVA.UA, есть коллекции с протеинами, натуральными маслами в составе для решения различных косметических проблем. А, как известно, продукция одной линейки содержит такую комбинацию компонентов, которая наилучшим образом воздействует на структуру волос.

Важен индивидуальный подход

Но еще существует множество нюансов, которые важно знать, чтобы предотвратить появление неожиданных эстетических проблем или улучшить состояние волос, поврежденных воздействием внешних факторов. Здоровье стержней и кожи головы зависит от того, знаете ли вы свой тип, правильный ли комплекс средств используете для улучшения состояния волос вашей длины.

Короткая стрижка или длинная коса?

Если у вас длинные волосы, очень важно следить за их состоянием:

подравнивать кончики каждые два месяца, применять защитные спреи и масла;

получать необходимые витамины и минералы из рациона для укрепления волос, а также использовать витаминизированные маски;

свести к минимуму воздействие фена и средств для горячей укладки;

выбирать расчески с натуральной щетиной или термобраши для предотвращения пушения и электризации.

Для коротких укладок часто используют различные стайлинговые средства, но при этом не обращают внимания на безопасность компонентов в составе. Лаки и пенки содержат агрессивные вещества, которые при частом применении могут ухудшить структуру волос от корней до кончиков. Наиболее щадящими средствами в таком случае являются воски, гель-воски и помады для укладки. Частое мытье может провоцировать еще более интенсивное выделение себума, поэтому рекомендовано использовать щадящие бессульфатные средства и подбирать их в соответствии с вашим типом. Также не забывайте, что воздействие погодных условий и УФ-лучей тоже сказывается на здоровье и красоте волос.

Как защитить волосы в жаркие и холодные дни?

В зимнее время важно защитить стержни и кожу головы и не выходить на улицу без шапки или сразу после мытья и сушки феном. Спазм сосудов от перепада температур может ухудшить рост волос, спровоцировать их выпадение. Маски с натуральными компонентами, в частности с маслами жожоба, аргании, авокадо, кокоса, особенно необходимы в холодное время. Они уменьшают эффект электризации, питают необходимыми витаминами, нормализуют гидролипидный баланс, придают волосам красивый блеск.

В жаркие дни состояние волос может ухудшиться из-за воздействия солнечных лучей. Необходимо увлажнять стержни и выбирать средства с УФ-фильтрами в составе. Правильно подобранная термозащита препятствует выгоранию цвета, делает волосы шелковистыми и гладкими.