Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского

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Перед подачей в бограч нужно добавить свежую петрушку
Перед подачей в бограч нужно добавить свежую петрушку
Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский 1 февраля в Instagram показал, как готовит блюдо закарпатской кухни.

"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А больше всего нравятся те, которые приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился – взял у папы котел, горелку и решил приготовить бограч. Его готовят в Закарпатье. Супернаваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", – отметил кулинар.

Ингредиенты: 300–350 г копченой подбрюшины, 800 г говяжьей лопатки, 800 г копченых ребер, 3 шт. моркови (500 г), 4–5 шт. лука (600 г), 3 шт. красного сладкого перца (400 г), 50 г паприки сухой, 3–4 шт свежих томатов, 400 г томатов в собственном соке, 5 шт. картофеля (800 г), кумин, черный и душистый перец, петрушка и зеленый лук, чеснок, соль и острый перец, 3 л воды.

Для приготовления бограча нужно разогреть котел. Мелко нарезать подбрюшину и на среднем огне выжаривать ее в шкварки, добавить нарезанную говядину и держать, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе. Добавить крупно порезанную морковь, обжарить. Добавить лук, снова обжарить. Добавить паприку и иссеченный острый перец, перемешать и немного обжарить; добавить томаты и свежий перец, перемешать и тушить пять минут. Залить водой и опустить копченые ребра, соль и специи. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне. Бограч должен тушиться 2–2,5 часа. Добавить порезанный картофель, проверить на соль и специи (по вкусу). Дать томиться еще 20 минут. Засыпать в котел петрушку, зеленый лук и 5–6 зубчиков чеснока.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Беларуси. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности "технолог питания", затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода (Россия), а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Теги: соль, МастерШеф, рецепт, рецепты, Владимир Ярославский, блюда, блюдо, картофель, перец, лук, чеснок
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