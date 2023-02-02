Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского

"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А больше всего нравятся те, которые приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился – взял у папы котел, горелку и решил приготовить бограч. Его готовят в Закарпатье. Супернаваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", – отметил кулинар.

Ингредиенты: 300–350 г копченой подбрюшины, 800 г говяжьей лопатки, 800 г копченых ребер, 3 шт. моркови (500 г), 4–5 шт. лука (600 г), 3 шт. красного сладкого перца (400 г), 50 г паприки сухой, 3–4 шт свежих томатов, 400 г томатов в собственном соке, 5 шт. картофеля (800 г), кумин, черный и душистый перец, петрушка и зеленый лук, чеснок, соль и острый перец, 3 л воды.

Для приготовления бограча нужно разогреть котел. Мелко нарезать подбрюшину и на среднем огне выжаривать ее в шкварки, добавить нарезанную говядину и держать, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе. Добавить крупно порезанную морковь, обжарить. Добавить лук, снова обжарить. Добавить паприку и иссеченный острый перец, перемешать и немного обжарить; добавить томаты и свежий перец, перемешать и тушить пять минут. Залить водой и опустить копченые ребра, соль и специи. Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне. Бограч должен тушиться 2–2,5 часа. Добавить порезанный картофель, проверить на соль и специи (по вкусу). Дать томиться еще 20 минут. Засыпать в котел петрушку, зеленый лук и 5–6 зубчиков чеснока.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)