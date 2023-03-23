Бульвар Шоубиз
 
23 марта, 2023
 
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Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком

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Семена моркови для посева должны быть максимально свежими
Семена моркови для посева должны быть максимально свежими
Фото: depositphotos.com

Украинский блогер, рассказывающий о саде и огороде, Юлия Спасибова показала, как правильно посеять морковь, чтобы она взошла и дала урожай. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Фонд "МХП-Громаді".

Выбор семян

Семена моркови для посева должны быть максимально свежими. Чем дольше они хранятся, тем больше теряют способность прорастать. 

Время посева

Морковь – холодостойкая культура, поэтому ее можно начать высевать уже в конце марта. "В этот период в грунте будет максимальное количество естественной влаги для того, чтобы семена проросли", – объяснила эксперт.

Как высевать

Перед посевом лунка заблаговременно поливается водой. По словам блогера, если брать холодную воду, то морковь взойдет через 10 дней, а если для полива взять кипяток, семена прорастут уже спустя пять дней. 

"В семенах моркови большое количество ароматических масел, именно они блокируют быстрое прорастание. Под действием кипятка аромамасла испаряются, и семена очень быстро прорастают", – рассказала эксперт. 

Спасибова посоветовала высевать морковь густо, а когда посев взойдет – прорвать, оставляя между ростками около 5 см. 

Как получить ранний урожай

Для тех, кто хочет получить ранний урожай, нужно сделать все то же самое, но накрыть посев агротканью. В таком случае первые плоды созреют уже в июне. 

ВИДЕО
Видео: Фонд "МХП-Громаді" / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, дача, огород, морковь
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