  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком

Выбор семян

Семена моркови для посева должны быть максимально свежими. Чем дольше они хранятся, тем больше теряют способность прорастать.

Время посева

Морковь – холодостойкая культура, поэтому ее можно начать высевать уже в конце марта. "В этот период в грунте будет максимальное количество естественной влаги для того, чтобы семена проросли", – объяснила эксперт.

Как высевать

Перед посевом лунка заблаговременно поливается водой. По словам блогера, если брать холодную воду, то морковь взойдет через 10 дней, а если для полива взять кипяток, семена прорастут уже спустя пять дней.

"В семенах моркови большое количество ароматических масел, именно они блокируют быстрое прорастание. Под действием кипятка аромамасла испаряются, и семена очень быстро прорастают", – рассказала эксперт.

Спасибова посоветовала высевать морковь густо, а когда посев взойдет – прорвать, оставляя между ростками около 5 см.

Как получить ранний урожай

Для тех, кто хочет получить ранний урожай, нужно сделать все то же самое, но накрыть посев агротканью. В таком случае первые плоды созреют уже в июне.

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