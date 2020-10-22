Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Видео
Американский стриминговый сервис Netflix на своем YouTube-канале опубликовал трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Главную роль исполнила 86-летняя итальянская актриса Софи Лорен. Она исполнила роль пережившей Холокост женщины. По сюжету ее героиня берет на воспитание 12-летнего мальчика-сироту, уличного вора родом из Сенегала. Режиссер фильма – младший сын Софи Лорен – Эдоардо Понти. Картина "Вся жизнь впереди" выйдет на стриминговой платформе Netflix 13 ноября.
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