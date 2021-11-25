"Какие зайки", "Вы такие милые". Крис Хемсворт показал, как его жена испачкала нос, поедая десерт

За несколько часов после публикации видео Хемсворта с Патаки набрало больше 2 млн лайков Фото: chrishemsworth / Instagram

"Здесь, в Праге, я благодарен за то, что моя жена научила меня своим изысканным европейским обеденным манерам", – подписал он публикацию.

Снимая видео, 38-летний актер подсказал жене, что ее нос испачкан, а также поинтересовался, вкусно ли ей.

За несколько часов после публикации ролик набрал больше 2 млн лайков.

"Милашки", – написал samanthamcmillen_stylist.

"Вы самая классная пара", – отметил vickivance69.

"Какие зайки", – оставила свой коммент taniusha8905.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)