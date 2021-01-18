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18 января, 2021
 
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"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети

Украинская певица Alyosha вместе с мужем и детьми отправилась на отдых.

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Alyosha и Тополя поженились в 2013 году
Alyosha и Тополя поженились в 2013 году
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha 17 января на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с мужем, фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей во время семейного отдыха за границей. 

На фото супруги позируют с бумажными стаканчиками в руках, при этом певица держит во рту коктейльную трубочку.

"Пока старшие [дети] заняты, а младшие спят", – подписала снимок певица.

"Показалось, что ты куришь", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Какой теплый, любящий взгляд у супруга", – написали в комментариях подписчики.

Alyosha и Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

8 января супруги сообщили в микроблогах, что находятся на отдыхе.

Теги: дети, Alyosha, семья, Тарас Тополя, отдых
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