Кардашян в образе Элизабет Тейлор позировала для 7Hollywood

Американская модель Ким Кардашян показала в Instagram снимки для журнала 7Hollywood.
Модель примерила черное блестящее платье Mugler с корсетом. Образ дополнили макияжем, прической и украшениями в стиле актрисы Элизабет Тейлор.
"Надевая одежду Mugler из частных архивов", – написала она.
Автор снимков – Аликс Малка.
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.