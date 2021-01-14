Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом

40-летний лидер американской группы Backstreet Boys Ник Картер 13 января в Instagram обнародовал видеозапись монитора с результатами УЗИ плода, сообщив таким образом о третьей беременности своей 37-летней жены, фитнес-тренера Лорен Китт.
"Иногда жизнь одаривает вас маленькими сюрпризами", – подписал он ролик.
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В интервью, которое 13 января опубликовано на сайте издания People, супруга Картера рассказала, что ранее пережила несколько выкидышей и уже было смирилась с тем, что больше никогда не сможет испытать радость материнства.
По словам Китт, она не подозревала о третьей беременности в течение первых пяти месяцев, так как предыдущие попытки забеременеть сопровождались определенными усилиями.
Картер и Китт зарегистрировали брак в 2014 году. Они воспитывают двоих детей: сына Одина (2016) и дочь Сиршу Рейн (2019).