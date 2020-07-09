Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин на своей странице в Instagram обнародовал видео, на котором запечатлен процесс изготовления денег.
"Если во время карантина артистам не дают зрителя, остается одно – куй деньги, не отходя от крепости", – подписал он ролик, указав, что находится в Аккерманской крепости в Одесской области.
Казанин родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН "Тамбовские волки", после был капитаном команды КВН "Тапкины дети".
Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога "95 квартал", приняв предложение о сотрудничестве.
В настоящее время Казанин является актером студии "Квартал 95". Настоящее имя Казанина – Сергей.
Аккерманская крепость представляет собой исторический памятник и считается самой большой по площади в Украине. Она расположена в городе Белгород-Днестровский Одесской области.