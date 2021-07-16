Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace

"Я люблю тебя, Джанни Версаче", – подписала она снимок.

Модель сфотографировала дочь таким образом, чтобы не видно было ее лица .

Контекст:

Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. О том, что была беременной, она не писала.

Кэмпбелл не замужем. Личную жизнь она не афиширует.