Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом

"Приходите посмотреть на мою вечеринку со сломанными кукольными глазами в реальной жизни в Вегасе в следующем году! Это шоу – нон-стоп-вечеринка о поиске безусловной любви и, как ни странно (для меня), совсем не политическая. Черт возьми, я выливаю пиво из своих сисек (это тоже трюк для вечеринки)", – написала она.

Контекст:

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, США. Она стала популярна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она 13 раз была номинирована на премию "Грэмми".