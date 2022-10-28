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28 октября, 2022
 
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Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом

Перри пообещала показать трюк с глазом на концертах в следующем году
Перри пообещала показать трюк с глазом на концертах в следующем году
Фото: katyperry / Instagram

Американская певица Кэти Перри на днях напугала своих поклонников, когда во время концерта не смогла приподнять веко правого глаза. Видео быстро разошлось в сети и звезду стали сравнивать с роботом и сломанной куклой. 28 октября в своем Instagram Перри ответила критикам.

"Приходите посмотреть на мою вечеринку со сломанными кукольными глазами в реальной жизни в Вегасе в следующем году! Это шоу – нон-стоп-вечеринка о поиске безусловной любви и, как ни странно (для меня), совсем не политическая. Черт возьми, я выливаю пиво из своих сисек (это тоже трюк для вечеринки)", – написала она.

Контекст:

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, США. Она стала популярна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она 13 раз была номинирована на премию "Грэмми".

Теги: шоу-бизнес, концерт, Кэти Перри
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