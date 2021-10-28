Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений

"За что именно составлен протокол, в карточке дела не указано. В PR-службе телеканала нам заявили, что не могут ничего сказать по данному вопросу. Если суд найдет нарушения в деятельности "Муз-ТВ", телеканал могут оштрафовать на 1 млн руб. (374 тыс. грн) или приостановить работу на 90 суток", – говорится в сообщении.

4 июня во время трансляции вручения музыкальной премии канал "Муз-ТВ" показал российского блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а также певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МУЗ-ТВ (@muztv)

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о "гей-пропаганде", а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала, писал сайт Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.