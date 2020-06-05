Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 июня, 2020
 
Новости

"Києве мій". Группа [O] в клипе показала украинскую столицу. Видео

Украинская группа [O], участники нацотбора на "Евровидение 2019", презентовали на своем YouTube-канале клип на трек "Києве мій". В ролике показаны виды украинской столицы. "Нашу песню мы посвящаем городу, в котором осуществляются наши мечты. Киев – город, который вылепил из каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой "салют" Киеву и людям, которые здесь живут. В теплое время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Группа [O]: Нашу песню мы посвящаем городу, в котором осуществляются наши мечты
Группа [O]: Нашу песню мы посвящаем городу, в котором осуществляются наши мечты
Скриншот: [O] official page / YouTube

видео

Видео: [O] official page / YouTube
Теги: Киев, видео, клип, группа [O]
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS