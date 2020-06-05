"Києве мій". Группа [O] в клипе показала украинскую столицу. Видео
Украинская группа [O], участники нацотбора на "Евровидение 2019", презентовали на своем YouTube-канале клип на трек "Києве мій". В ролике показаны виды украинской столицы. "Нашу песню мы посвящаем городу, в котором осуществляются наши мечты. Киев – город, который вылепил из каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой "салют" Киеву и людям, которые здесь живут. В теплое время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!"
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