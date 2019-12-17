Колин Ферт развелся с женой

Голливудский актер Колин Ферт получил развод после 22 лет брака с кинопродюсером Ливией Джуджоли.

59-летний голливудский актер Колин Ферт развелся с 50-летней женой, кинопродюсером Ливией Джуджоли. Об этом 13 декабря сообщило издание People.

"Колин и Ливия расстались. Они продолжают поддерживать тесные дружеские отношения, их объединяет любовь к своим детям. Они любезно просят о конфиденциальности и больше не будут давать никаких комментариев", — сообщил официальный представитель пары.

Ферт и Джуджоли прожили в браке 22 года.

В 2018 году издание The Times писало, что у Джуджоли между 2015-м и 2016 годом, во время паузы в отношениях с Фертом, был роман с итальянским журналистом Марко Бранкаччиа. Женщина заявляла, что бывший любовник преследовал ее.

У Ферта и Джуджоли есть двое детей: 18-летний Лука и 16-летний Маттео.