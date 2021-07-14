Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо

Квинта: Полтора года назад у меня вдруг стало подниматься давление, началась тахикардия Фото: Руслан Квинта / Ruslan Kvinta / Facebook

"Коронавирус своим приходом всех очень встряхнул. И меня пандемия мотивировала полностью поменять свой образ жизни. Я научился вести диалог с самим собой, стал очень организованным и собранным. Больше времени стал уделять своему здоровью. И это не только физическая активность – поменялся подход к питанию. К слову, я был вегетарианцем, а теперь снова стал мясоедом. Дело в том, что те вещества, которые есть в нем, больше нигде не найти. А для организма человека они необходимы", – заявил композитор.

По словам Квинты, сейчас он чувствует себя великолепно.

"Но полтора года назад у меня вдруг стало подниматься давление, началась тахикардия. Я сдал анализы – мне сказали, что у меня со здоровьем все прекрасно, но прописали таблетки. Я решил, что вряд ли буду их пить. А когда изменил образ жизни, все, что меня беспокоило в состоянии здоровья, нормализовалось", – резюмировал Квинта.