Королевский двор Швеции объявил о беременности жены принца Карла Филиппа и рассекретил пол ребенка

Принц Швеции Карл Филипп и его жена принцесса София ожидают появления на свет третьего ребенка в конце марта – начале апреля 2021 года.

Принц Карл Филипп и принцесса София воспитывают двух сыновей-погодков Фото: ЕРА

41-летний принц Швеции Карл Филипп и его жена, 36-летняя принцесса София вскоре в третий раз станут родителями. Об этом 11 декабря сообщается на странице королевской семьи Швеции в Instagram.

"Мы счастливы и с нетерпением ждем встречи с нашим третьим ребенком, братом принца Александра и принца Габриэля", – говорится в публикации.

Сообщается, что ребенок родится в конце марта – начале апреля 2021 года.

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Карл Филипп родился в 1979 году. Он – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Летом 2015 года принц Швеции женился на звезде реалити-шоу Paradise Hotel Софии Хелльквист. До свадьбы пара в течение пяти лет состояла в романтических отношениях.

Супруги воспитывают двух сыновей: Александра (2016) и Габриэля (2017).