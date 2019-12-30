"Коррупционер". Вышел трейлер фильма Рона Скальпелло. Видео
На канале Movieclips Indie в YouTube разместили трейлер фильма "Коррупционер". По сюжету бывший заключенный, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. Он отбывал наказание за финансовое преступление, став участником махинации главы преступного синдиката, связанного с известными политиками и чиновниками. Отбыв срок, герой снова попадает в передрягу. Теперь он намерен действовать по собственному сценарию. Режиссер – Рон Скальпелло. Роли исполнили Сэм Клафлин, Тимоти Сполл, Чарли Мерфи, Ноэль Кларк. Мировая премьера фильма назначена на 11 июля 2019 года.
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