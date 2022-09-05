"Красивая женщина". 56-летняя Хайек станцевала в платье с глубоким декольте

"Что может быть лучше, чем отпраздновать день рождения с группой Мариачи", – написала она.
Хайек предстала в красном платье с глубоким декольте и показала, как танцует и поет вместе с музыкантами.
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"Красивая женщина", – отметил подписчик majidghasempour.art.
"Потрясающее платье", – написала nikkisharp.
Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".