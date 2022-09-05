"Красивая женщина". 56-летняя Хайек станцевала в платье с глубоким декольте

"Что может быть лучше, чем отпраздновать день рождения с группой Мариачи", – написала она.

Хайек предстала в красном платье с глубоким декольте и показала, как танцует и поет вместе с музыкантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Красивая женщина", – отметил подписчик majidghasempour.art.

"Потрясающее платье", – написала nikkisharp.