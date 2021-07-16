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16 июля, 2021
 
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"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото

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37-летняя Осадчая поинтересовалась у подписчиков, как они спасаются от жары
37-летняя Осадчая поинтересовалась у подписчиков, как они спасаются от жары
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая совсем скоро в третий раз станет матерью, снялась в полный рост в купальнике. Снимок она выложила на своей странице в Instagram 16 июля.

"Нужны море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" – спросила подписчиков 37-летняя Осадчая.

За несколько часов фото набрало больше 62 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"У вас будет красивая девочка", – уверена kreushzhuliuk.

"Какая вы прекрасная. Здоровья и счастья вам", – пожелала tbidnuk.

"Красотуля!" – оставила комментарий olgalubezhanina.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: беременность, купальник, телеведущая, Катя Осадчая
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