"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото

37-летняя Осадчая поинтересовалась у подписчиков, как они спасаются от жары Фото: kosadcha / Instagram

"Нужны море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" – спросила подписчиков 37-летняя Осадчая.

За несколько часов фото набрало больше 62 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"У вас будет красивая девочка", – уверена kreushzhuliuk.

"Какая вы прекрасная. Здоровья и счастья вам", – пожелала tbidnuk.

"Красотуля!" – оставила комментарий olgalubezhanina.

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