"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото

"Нужны море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" – спросила подписчиков 37-летняя Осадчая.
За несколько часов фото набрало больше 62 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.
"У вас будет красивая девочка", – уверена kreushzhuliuk.
"Какая вы прекрасная. Здоровья и счастья вам", – пожелала tbidnuk.
"Красотуля!" – оставила комментарий olgalubezhanina.
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18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.