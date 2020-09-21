"Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
На YouTube-канале Dergkino Ukraine (Госкино) опубликовали трейлер фильма "Крепость Хаджибей". Лента была снята на Одесской киностудии. Режиссер – Константин Коновалов. Действие фильма разворачивается в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. По сюжету казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной, турчанки Фатимы. Роли исполнили Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиев, Дмитрий Рыбалевский, Денис Фалюта, Сюхан Самьели, Вячеслав Украинский, Владимир Миняйло, Игорь Волосовский, Анатолий Дриженко, Ирина Новоселова. Премьера назначена на 15 октября 2020 года.
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