Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера

Церемония состоялась 23 октября в Кафедральном соборе Афин, на ней присутствовали члены королевской семьи из нескольких европейских монархий.

В частности, ее посетили король Константин – крестный отец принца Уильяма – и мать Филиппа, королева Дании Анна-Мария, а также принцесса Евгения, принцесса Беатрис и другие члены королевской семьи. Отец невесты, швейцарский миллиардер Томас Флор также присутствовал.

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Для пары это уже третья церемония, посвященная их свадьбе. Первая личная церемония состоялась на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц в декабре прошлого года. Из-за строгих ограничений в Швейцарии их отцы были единственными, кто стал свидетелем свадьбы.

Позже они снова отпраздновали свой союз весенним мероприятием в высшем обществе в Кембриджшире, устроенным светской львицей Элис Нейлор-Лейланд и ее мужем Томом в их доме.

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