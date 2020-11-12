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12 ноября, 2020
 
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Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ

Австралийский актер Рассел Кроу и его избранница, актриса Бритни Териот часто появляются вместе на теннисном корте, отмечает The Sun.

В прошлом Кроу был женат на актрисе Спенсер
В прошлом Кроу был женат на актрисе Спенсер
Фото: ЕРА

56-летней австралийский актер и режиссер Рассел Кроу был замечен целующимся со своей девушкой 26-летней актрисой Бритни Териот на теннисном корте в Сиднее (Австралия). Фотографии пары обнародовал таблоид The Sun.

На опубликованных снимках Териот запечатлена в топе и короткой юбке, а Кроу вышел на корт в черных шортах и футболке. Таблоид отмечает, что в последнее время пара часто появляется в этом месте, чтобы поиграть в теннис.

Сообщается, что актеры познакомились на съемочной площадке фильма "Город порока" (2013), где Кроу сыграл роль одного их главных героев, а Териот снялась в совместном с ним эпизоде.

Кроу родился в 1964 году. Он известен благодаря ролям в фильмах "Гладиатор", "Славные парни", "Свой человек", "Игры разума".

С 2003 по 2012 год он был женат на австралийской актрисе Даниэль Спенсер. В браке у пары родилось двое сыновей Чарльз Спенсер-Кроу (2003) и Теннисон Спенсер-Кроу (2006).

Теги: теннис, актер, Рассел Кроу
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