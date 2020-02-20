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20 февраля, 2020
 
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Лана Дель Рей потеряла голос

Американская певица Лана Дель Рей отменила концерты в Великобритании и в Европе из-за потери голоса.

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Лана Дель Рей: Эта болезнь застала меня врасплох
Лана Дель Рей: Эта болезнь застала меня врасплох
Фото: lanadelrey / Instagram

34-летняя американская певица Лана Дель Рей потеряла голос. Об этом сообщает Mirror

Певица отменила свое британское и европейское турне, которое должно было начаться 21 февраля в Амстердаме.

В Stories Instagram певица сообщила, что заболела.

"Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью утратила свой вокал. Доктор посоветовал отдохнуть на протяжении четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь", – написала она.

Лана Дель Рей – американская певица и автор песен. 32-летняя исполнительница поет в жанрах барокко-поп, дрим-поп, трип-хоп, инди-поп, рок.

Теги: Великобритания, Амстердам, концерт, Европа, болезнь, Лана Дель Рэй
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