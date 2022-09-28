"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас

"Что поднимает настроение?" – спросила она.

Сопонару, переехавшая после начала полномасштабной войны РФ против Украины в Лондон (Великобритания), сняла селфи-видео во время прогулки. Актриса поулыбалась на камеру.

"Красота", – прокомментировал подписчик anatoliysavich.

"Лапуля!" – прокомментировал andrii.andriievskii.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.