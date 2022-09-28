Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2022
 
Новости

"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сопонару: Что поднимает настроение?
Сопонару: Что поднимает настроение?
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 27 сентября в Instagram разместила ролик, в котором показала, как выглядит сейчас.

"Что поднимает настроение?" – спросила она.

Сопонару, переехавшая после начала полномасштабной войны РФ против Украины в Лондон (Великобритания), сняла селфи-видео во время прогулки. Актриса поулыбалась на камеру.

"Красота", – прокомментировал подписчик anatoliysavich.

"Лапуля!" – прокомментировал andrii.andriievskii.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.

Теги: Великобритания, Лондон, селфи, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
  Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха
Алеся БАЦМАН
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
  Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали
Дмитрий ГОРДОН
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент Зеленский или Путин
Экс-президент Эстонии Кальюлайд: Путин думал, что украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
"Мы не знали, на что способны, пока эти испытания не настали". Супруга Зеленского высказалась о его выносливости
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
Сенцов сделал на фронте селфи с Хлывнюком
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
"Ей легче, она одна". 41-летняя Тоня Матвиенко рассказала, почему ее 23-летняя дочь вернулась из Германии в Украину
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 