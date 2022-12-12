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12 декабря, 2022
 
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Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео

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Led Zeppelin была основана в 1968 году
Led Zeppelin была основана в 1968 году
Фото: Led Zeppelin / Facebook

Британская рок-группа Led Zeppelin 10 декабря на своем канале в YouTube презентовала видеозапись своего последнего концерта Celebration Day, который состоялся 10 декабря 2007 года на арене O2 в Лондоне.

Для своего последнего на данный момент концерта Led Zeppelin воссоединилась в оригинальном составе с участием Роберта Планта, Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. На барабанах сыграл сын покойного барабанщика группы Джона Бонэма Джейсон Бонэм.

Музыканты исполнили свои хиты Good Times Bad Times, Kashmir, Stairway to Heaven и другие.

ВИДЕО
Видео: Led Zeppelin / YouTube
Контекст:

Led Zeppelin была основана в 1968 году. Спустя год после этого музыканты выпустили одноименный дебютный альбом. 

В 1995 году Led Zeppelin была введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году музыканты получили "Грэмми".

Теги: музыка, концерт, Led Zeppelin, Грэмми, Джимми Пейдж
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