  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео

Led Zeppelin была основана в 1968 году Фото: Led Zeppelin / Facebook

Для своего последнего на данный момент концерта Led Zeppelin воссоединилась в оригинальном составе с участием Роберта Планта, Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. На барабанах сыграл сын покойного барабанщика группы Джона Бонэма Джейсон Бонэм.

Музыканты исполнили свои хиты Good Times Bad Times, Kashmir, Stairway to Heaven и другие.

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Видео: Led Zeppelin / YouTube