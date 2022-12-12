  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео

Для своего последнего на данный момент концерта Led Zeppelin воссоединилась в оригинальном составе с участием Роберта Планта, Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. На барабанах сыграл сын покойного барабанщика группы Джона Бонэма Джейсон Бонэм.
Музыканты исполнили свои хиты Good Times Bad Times, Kashmir, Stairway to Heaven и другие.
Led Zeppelin была основана в 1968 году. Спустя год после этого музыканты выпустили одноименный дебютный альбом.
В 1995 году Led Zeppelin была введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году музыканты получили "Грэмми".